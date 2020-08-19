Местные выборы практически завершат реформу децентрализации — Шмыгаль

Кабинет министров ведет подготовку к выборам в местные органы самоуправления, которые станут завершающим этапом реформы децентрализации.

Далее останется только внести изменения в Конституцию Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Это очень важный шаг на пути к завершению реформы децентрализации, ведь эти выборы состоятся уже на новой административно-территориальной основе, — сказал он.

На проведение местных выборов будет выделено 2,3 млрд грн, добавил премьер-министр.

Календарь местных выборов

Центральная избирательная комиссия утвердила календарь местных выборов 2020 года, согласно которому начало избирательного процесса назначено на 5 сентября.

С 6 сентября политические партии начнут подавать в ЦИК документы об участии в выборах.

25 октября с 8.00 до 20.00 состоится голосование.