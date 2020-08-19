Не могу бросить на произвол судьбы: Садовой снова пойдет в мэры Львова

Мэр Львова Андрей Садовой будет баллотироваться на следующих выборах мэра города.

О своем решении Андрей Садовой сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook на свой день рождения, 19 августа.

По его словам, многие спрашивали у него о том, пойдет ли он в мэры Львова снова.

Садовой напомнил, что в городе продолжается строительство нескольких инфраструктурных проектов, в частности, мусороперерабатывающего завода и больницы скорой помощи.

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Мэр Львова объяснил, что не может “бросить проекты на призвол судьбы”, поэтому будет баллотироваться на следующих местных выборах.

Садовой снял кандидатуру на президентских выборах

Садовой занимает пост мэра Львова с 2006 года. В 2019 году он планировал принять участие в выборах президента, однако снял свою кандидатуру в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко.

Фото: Андрей Садовой