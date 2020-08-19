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Факты / Украина / Общество

Патон неделю провел в реанимации — СМИ

101-летний Борис Патон имел заболевания сердечно-сосудистой системы.

За последние две недели, он был дважды госпитализирован в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, пишет Сегодня.

Неделю перед смертью лежал в реанимации.

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Вероятно, Патона похоронят рядом с отцом на Байковом кладбище, рассказал коллега академика.

В последнее время Борис Евгеньевич много работал из дома. Жил в Киеве в семье внучки Ольги, воспитывал правнучку Анну.

Смерть Патона

Борис Патон скончался 19 августа на 102-м году жизни в Киеве.

Сейчас формируется государственная комиссия по похоронам.

Патон — известный ученый в области металлургии и технологии металлов. 58 лет возглавлял НАН Украины.

Осенью 2020 года академик планировал покинуть пост.

Источник: Сегодня

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