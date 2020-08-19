Из-за роста новых случаев коронавируса украинцы интересуются экспресс-тестами на Covid-19 хотя и известно, что процент выявления очень невысокий.

Экстренная медицинская помощь не делает тестирования и выезжает только на ургентные случаи, говорят в Минздраве.

Если в марте-апреле получить экспресс-тест было невозможно, то сегодня он свободно продается в аптеках. Его цена составляет от 470 до 500 грн.

Также можно сделать и ПЦР-тест, который на сегодня является самым эффектиктивным способом выявить коронавирус. Сделать его можно в частных больницах. Стоимость такого теста составит от 700 до 2 265 грн.

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Бесплатно ПЦР-тест можно сделать только по направлению семейного врача, а для назначения необходимо соблюдать определенный алгорит действий. Итак, что делать, если появились симптомы и надо пройти тестирование?

Шаг 1. Для начала стоит позвонить к своему семейному врачу.

Шаг 2. После осмотра врача при необходимости проводится проверка. Во всех областях Украины созданы мобильные бригады, которые выезжают на вызов семейного врача для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

Тестирование проходит в учреждениях здравоохранения. Человеку с подозрением на коронавирус делают два теста: на грипп и на Covid-19.

Шаг 3. Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, специалисты берут дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.

Шаг 4. Если тест ПЦР подтверждает коронавирус, человека изолируют и лечат.

Шаг 5. Дополнительно специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, среди которых установление ближайшего окружения больного и проверка состояния здоровья этих людей.

Важно! Даже если тест на грипп и на коронавирус показали отрицательный результат, человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом. Если весной в стране фиксировалось не более 300 случаев в сутки, то сегодня цифра приближается уже к 2 тыс.

Статистика коронавируса в Украине 19 августа фиксирует 1 967 новых случаев, а общее число уже достигло 96 403 человек.