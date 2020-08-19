Государственная комиссия ТЭБ и ЧС выразила большое беспокойство решениями отдельных территориальных комиссий, которые не вводят те или иные зоны карантина.

Об этом на брифинге сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

— Государственная комиссия выразила большое беспокойство решениями отдельных территориальных ТЭБ и ЧС, которые вопреки постановлению КМУ не вводят те или иные зоны, в частности красную зону в некоторых городах, и дала поручение Национальной полиции и ГСЧС провести соответствующую аналитическую работу и доложить на ближайшем заседании комиссии по таким противоправных действий, — сказал министр.

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Кроме того, МОН и Минэкологии должны отчитаться о подготовке школ и ВУЗов к началу учебного года.

— Мы попросили коллег отчитаться о том, каким образом будет организована работа в разных зонах по видению Минздрава и Минобразования, а также коллеги из Министерства экологии предоставили информацию относительно рекомендаций по утилизации использованных педагогами и детьми индивидуальных средств защиты, в частности масок, — добавил Нимчинов.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 19 августа свидетельствует о 96 403 больных, за сутки обнаружили еще 1 967. Этот показатель стал новым антирекордом после нескольких дней снижения.

Всего в Украине зафиксировали 2 144 смерти вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

За время пандемии 49 737 пациентов выздоровели, из которых 812 — за последние сутки.