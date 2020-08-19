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Факты / Украина

Разумков созвал внеочередную сессию Верховной Рады — дата

Внеочередная сессия Верховной Рады состоится 25 августа.

Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Заседание запланировано на 11.00.

Внеочередной созыв пройдет в связи с предложением президента Украины Владимира Зеленского.

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Во время заседания нардепы рассмотрят проекты законов О внесении изменений в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год и О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Также будет рассмотрен проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Внеочередное заседание Верховной Рады

11 августа заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук сообщила, что главным вопросом сессии станет законопроект Зеленского об увеличении минимальной зарплаты в Украине.

6 августа он заявил, что 1 сентября минимальная заработная плата увеличится до 5 тыс. грн.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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