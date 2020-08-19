Программу мероприятий в Киеве ко Дню Независимости 2020 и Дню Флага утвердила КГГА.
Согласно плану, празднование начнется с 20 августа открытием выставки фотографий в Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость. Ее можно будет посетить до 4 сентября.
В этот же день стартует фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage, он пройдет в Национальном заповеднике София Киевская, посетить его можно до 25 августа.
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В День Флага киевляне смогут посетить фестиваль С Украиной в сердце, он пройдет в парке имени Тараса Шевченко. Также в этот же день возле здания Киевского горсовета официально поднимут сине-желтый флаг.
24 августа можно будет посмотреть видеоэкскурс в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей. В День Независимости желающие смогут посетить парусную регату в заливе Собачье устье и яхт-клубе Riviera Rivrside Marina.
Также в этот день проведут молебен за Украину и украинский народ.
Из-за праздничных событий в Киеве может быть ограничено движение транспорта 23 и 24 августа.
Празднование Дня Независимости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости Украины 2020 и Дня Флага.
23 августа возле государственных зданий торжественно поднимут украинских флаг.
А 24 числа пройдут торжественные церемонии по возложению цветов к памятным знакам и местам захоронений известных деятелей украинского государства.