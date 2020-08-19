В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 215 людей. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 19 августа составляет 10 945.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 155 больных, за минувшие сутки ни одного летального случая. С начала эпидемии побороли заболевание и выздоровели 3 484 пациента, за сутки — 29.

По состоянию на 19 августа количество активных больных в столице составляет 7 306.

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Статистика коронавируса в Киеве 18 августа свидетельствовала о резком уменьшении суточного прироста инфицированных. За минувшие сутки Covid-19 заболели 88 человек, общее количество инфицированных составляло 10 730.

Сейчас больше всего больных в Дарницком районе столицы — 1 784.

С 17 августа Киев находится в желтой карантинной зоне. Заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет сегодня 52,2%.