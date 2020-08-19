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Факты / Украина

В ряде областей развернут дополнительные койки для больных Covid-19 – список

Из-за высокого уровня загруженности в Киеве и шести областях Украины в больницах развернут дополнительных койки для больных коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Увеличение загруженности больниц наблюдается в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях.

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— Мы увидели значительную загруженность коек в шести регионах, поэтому также дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет происходить госпитализация больных с коронавирусом, — отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 августа в стране зафиксировали 96 403 случая.

За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

Фото: Dreamstime

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