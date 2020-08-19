Коронавирус в Украине: опыт лечения Covid-19 в киевской больнице

Коронавирус у всех проходит по-разному. Кто-то несколько дней подкашливает, кто-то изнемогает от слабости и отдышки, кого-то кладут в реанимацию. В этой истории симптомы проявились в один день: сильный кашель и температура 38.5.

То, как все начиналось, Александр Марченко вспоминает как страшный сон. Первой заболела его девушка. Плохо было настолько, что пришлось вызывать скорую. Бригада приехала в полной амуниции и, после осмотра, предложила госпитализацию.

— Когда девушку госпитализировали в Киевскую городскую больницу №4, инфекционное отделение было заполнено на 40%, — говорит Александр. — Палата рассчитана на три-четыре человека, но на тот момент еще была возможность селить одного больного в палату.

Уже в больнице девушке сделали тест: коронавирус, как и ожидалось, позитивный. Александр тем временем сделал тест в отдельной лаборатории, который также показал положительный результат. Парень ощущал слабость и повышенную температуру, и тоже решил лечь в больницу. Это оформили как обращение по собственному желанию.

— Я мог оставаться дома с этими симптомами, но у девушки таких вариантов не было. Ей ставили капельницы, делали уколы, давали таблетки, она была под постоянным присмотром, и это было лучше, чем мы бы оставались дома и не понимали, что нам делать, какие таблетки пить и куда бежать.

Условия в палате были, мягко говоря, боевые. Для их описания парню было сложно подобрать цензурные эпитеты. Старый ремонт, отсутствие горячей воды, расплавленные или торчащие проводами наружу розетки, на всех окнах угнетающие решетки.

— Визуально этот корпус выглядел как тюрьма. Старое кирпичное двухэтажное здание, которое местами разваливается. Изначально девушку положили в палату, где не было ни ванны, ни уборной, и ей приходилось ходить в общий туалет. То есть человек, у которого сложное инфекционное заболевание, ходил по коридорам, спускался по лестницам – не такая уж это и самоизоляция была.

С началом пандемии в Украине, как и во всем мире, начали в срочном порядке восстанавливать полузаброшенные больничные помещения и переоборудовать простаивавшие отделения. Вероятно, корпус, в который попал Александр, был одним из таких случаев. По словам парня, он даже не представляет, как выживал бы, окажись он в такой ситуации зимой.

— Я не один раз лежал в больнице, к счастью или к сожалению, я знал, на что это может быть похоже, и я не был удивлен. Хотя прекрасно понимаю, что нахожусь в Киеве, и это больница киевская, а что там в регионах даже не могу себе представить.



























Условия боевые, но уход круглосуточный: опыт лечения Covid-19 в киевской больнице / 7 фотографий

Тем не менее, наблюдение в больнице было круглосуточным. При ухудшении состояния, можно было в любое время постучать в окошко палаты и вызвать врача.

— Врач приходил раз в день – в обеденное время. Спрашивал, как мы себя чувствуем, какая температура. Температуру мы меряли раз шесть-семь в день. В случае коронавируса очень важно проверять легкие, чтобы понимать, что делать и как лечить. Однако пневмония, как правило, не прослушивается. Ее можно даже не заметить в плане температуры, хрипов или тяжелого дыхания.

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Поэтому обязательной процедурой было измерение сатурации – это специальный сенсор, который надевается на палец, и спустя 20 секунд показывает насыщение крови кислородом. По результатам этого теста врач мог понять, насколько хорошо или плохо работают легкие.

Показатели нормы при сатурации – 95-100 единиц. Если показатель слишком низкий, врач должен принимать меры: либо давать дышать кислородом, либо, в худшем случае, подключать больного к аппарату искусственного дыхания.

— Мне неделю давали антибиотики, это была одна таблетка, один раз в сутки. Поскольку девушке было хуже, у нее был более расширенный курс терапии. Лечение было за счет государства, все препараты и компьютерная томография – бесплатно. Но медикаменты – не самого лучшего качества. Врач нам рекомендовал дополнительно пропить витамин D и, если есть возможность, купить лучшее средство для полоскания горла.

Питание было трехразовым по желанию. Пищу передавали через специальный предбанник, который открывается как со стороны коридора, так и со стороны палаты. Таким образом старались минимизировать контакты с сотрудниками больницы.

На этаже было место, где врачи могли находиться без защиты, пациентам туда вход был строго запрещен. Одноразовую посуду утилизировали в специальном контейнере с раствором, который каждый вечер забирала уборщица.

— Приезжал специальный микроавтобус, со знаком Biohazard и наклейками Опасно!, выходили ребята в полной защите, забирали пакеты, грузили в машину и увозили на утилизацию. В общие мусорные баки этот мусор не выкидывали, так как это может нести риски.

Через полторы недели состояние, наконец, улучшилось: температура не повышалась выше 37, кашель утихал. Подняли вопрос о выписке. ПЦР-тест у девушки уже был отрицательный, у Александра – все еще положительный. То есть после выписки он обязан был находиться дома на самоизоляции.

— Каждую ночь мы слышали, как приезжали машины скорой помощи. Когда мы выписывались, под больницей стояла очередь из скорых – три или четыре машины – постоянно поступали новые пациенты. К тому моменту уже не было свободных палат. Через свое окошко я видел парня, которому было откровенно плохо. Когда как нас выписали, после всех процедур, его сразу заселили в нашу палату.

Тем не менее, на этом испытания не закончились. Когда Александр приехал повторно сдавать тест через 10 дней, результат снова был позитивным – парень все еще оставался заразным для окружающих.

— Я сдал тест еще раз через семь дней, потом еще раз через неделю – он постоянно был положительным. Я к этой ситуации уже привык, как-то смирился, начал искать информацию, сколько это может продолжаться. Оказывается, коронавирус иногда держится от двух до трех месяцев. По словам врачей, это зависит от возможных осложнений, хронических заболеваний или слабого иммунитета, когда организм не может справиться, поэтому человек так долго болеет.

Наконец, на 47-й день после начала болезни, тест показал отрицательный результат.

— После такого испытания совсем по-другому смотришь на нормальную жизнь, когда можешь скупиться в супермаркете или проехаться в транспорте, – делится впечатлениями парень.

В случае Александра и его девушки коронавирус прошел в средней форме тяжести и не вызвал глобальных осложнений, однако много людей переносят его гораздо более сложных условиях. Рекомендации МОЗ еще никто не отменял.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине зафиксировали 96 403 случая коронавируса. За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

С начала пандемии умерли 2 144 больных, вылечились 49 737 пациентов.

Артем Куля