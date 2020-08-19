По состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине зафиксировали 96 403 случая коронавируса.
За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.
В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.
За время пандемии 49 737 пациентов выздоровели, из которых 812 за последние сутки.
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С начала карантина методом ПЦР в Украине было проведено более 1,3 млн тестирований.
Ситуация в областях:
- Винницкая область — 3 323 случая;
- Волынская область — 4 878 случаев;
- Днепропетровская область — 1 816 случаев;
- Донецкая область — 1 122 случая;
- Житомирская область — 2 536 случаев;
- Закарпатская область — 6 552 случая;
- Запорожская область — 1 179 случаев;
- Ивано-Франковская область — 7 122 случая;
- Кировоградская область — 748 случаев;
- м. Киев — 10 945 случаев;
- Киевская область — 4 685 случаев;
- Львовская область — 12 448 случаев;
- Луганская область — 194 случая;
- Николаевская область — 857 случаев;
- Одесская область — 5 281 случай;
- Полтавская область — 582 случая;
- Ровенская область — 7 953 случая;
- Сумская область — 1 023 случая;
- Тернопольская область — 4 001 случай;
- Харьковская область — 6 607 случаев;
- Херсонская область — 312 случаев;
- Хмельницкая область — 1 678 случаев;
- Черновицкая область — 8 108 случаев;
- Черкасская область — 1 175 случаев;
- Черниговская область — 1 278 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно данным статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 18 августа в Украине было зафиксировано 94 436 случаев коронавируса.
За сутки еще у 1 616 человек подтвердился положительный результат.
Всего от коронавируса в Украине умерли 2 116 человек, а выздоровели — 48 925.