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Факты / Украина

В Украине более 96 тыс. случаев коронавируса, почти 2 тыс. за сутки

По состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине зафиксировали 96 403 случая коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

За время пандемии 49 737 пациентов выздоровели, из которых 812 за последние сутки.

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С начала карантина методом ПЦР в Украине было проведено более 1,3 млн тестирований.

Ситуация в областях:

  • Винницкая область — 3 323 случая;
  • Волынская область — 4 878 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 816 случаев;
  • Донецкая область — 1 122 случая;
  • Житомирская область — 2 536 случаев;
  • Закарпатская область — 6 552 случая;
  • Запорожская область — 1 179 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 7 122 случая;
  • Кировоградская область — 748 случаев;
  • м. Киев — 10 945 случаев;
  • Киевская область — 4 685 случаев;
  • Львовская область — 12 448 случаев;
  • Луганская область — 194 случая;
  • Николаевская область — 857 случаев;
  • Одесская область — 5 281 случай;
  • Полтавская область — 582 случая;
  • Ровенская область — 7 953 случая;
  • Сумская область — 1 023 случая;
  • Тернопольская область — 4 001 случай;
  • Харьковская область — 6 607 случаев;
  • Херсонская область — 312 случаев;
  • Хмельницкая область — 1 678 случаев;
  • Черновицкая область — 8 108 случаев;
  • Черкасская область — 1 175 случаев;
  • Черниговская область — 1 278 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно данным статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 18 августа в Украине было зафиксировано 94 436 случаев коронавируса.

За сутки еще у 1 616 человек подтвердился положительный результат.

Всего от коронавируса в Украине умерли 2 116 человек, а выздоровели — 48 925.

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