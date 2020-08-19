В Киеве 25 октября 2020 года состоятся выборы городского главы Киева и депутатов Киевского совета.

Срок полномочий кандидата, за которого проголосует больший процент киевлян, будет составлять пять лет.

Выборы в Киеве будут проходить с открытыми списками по пропорциональной избирательной системе. Впервые голосовать на выборах мера Киева смогут внутренне перемещенные лица из Крыма и Донбасса, проживающие в Украине.

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На пост городского головы Киева претендуют 11 депутатов, которые уже заявили обществу о своих намерениях.

Так, действующий мер Киева Виталий Кличко в мае 2020 года сообщил, что будет также участвовать в выборах от партии Удар.

От партии Батькивщина в меры Киева будет баллотироваться Алексей Кучеренко.

Кандидатом на должность городского главы Киева от партии Слуга народа стала Ирина Верещук, которая победила на праймериз.

Партию Ридна краина представляет Николай Томенко, а Голос – Сергей Притула.

От партии ВО Свобода кандидатом на должность мера Киева стал Андрей Ильенко. Также от партии Экологическая альтернатива будет баллотироваться Егор Фирсов.

В выборах мера Киева примет участие Андрей Пальчевский, который представляет партию Победа Пальчевского.

О намерении участвовать в выборах заявили также Михаил Добкин, Борислав Береза и Александр Омельченко.

На местных выборах 2020 кандидаты на должность мэра города должны заплатить залог. Его сумма будет зависеть от количества избирателей города.

Также могут ввести залог для кандидатов, которые будут идти по мажоритарке. Его размер может быть в 20% минимальной зарплаты.