По состоянию на 20 августа в Украине коронавирус зафиксировали у 2 134 человек. Всего за все время пандемии заболели 98 537 человек.
За сутки умерли 40 человек, всего в Украине 2 184 летальных случая.
В то же время побороли коронавирусную инфекцию 704 человека, за все время пандемии выздоровел 50 441 человек.
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Всего проведено 1 356 698 тестирований методом ПЦР.
Ситуация в областях:
- Винницкая область — 3 405 (+82)
- Волынская область — 4 929 (+51)
- Днепропетровская область — 1 873 (+57)
- Донецкая область — 1 156 (+34)
- Житомирская область — 2 536 (+61)
- Закарпатская область — 6 662 (+110)
- Запорожская область — 1 213 (+34)
- Ивано-Франковская область — 7 290 (+168)
- Кировоградская область — 749 (1)
- г. Киев — 11 172 (+227)
- Киевская область — 4 727 (+42)
- Львовская область — 12 631 (+183)
- Луганская область — 204 (10)
- Николаевская область — 893 (+36)
- Одесская область — 5 408 (+127)
- Полтавская область — 594 (+12)
- Ровенская область — 8 091 (+138)
- Сумская область — 1 078 (+55)
- Тернопольская область — 4 116 (+115)
- Харьковская область — 6 849 (+242)
- Херсонская область — 321 (+9)
- Хмельницкая область — 1 768 (90)
- Черновицкая область — 8 297 (+189)
- Черкасская область — 1 200 (25)
- Черниговская область — 1 314 (+36)
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 августа, было зафиксировано 96 403 случая коронавируса.
19 августа обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.
В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции,19 августа — 21.