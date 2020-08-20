По состоянию на 20 августа в Украине коронавирус зафиксировали у 2 134 человек. Всего за все время пандемии заболели 98 537 человек.

За сутки умерли 40 человек, всего в Украине 2 184 летальных случая.

В то же время побороли коронавирусную инфекцию 704 человека, за все время пандемии выздоровел 50 441 человек.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Всего проведено 1 356 698 тестирований методом ПЦР.

Ситуация в областях:

Винницкая область — 3 405 (+82)

Волынская область — 4 929 (+51)

Днепропетровская область — 1 873 (+57)

Донецкая область — 1 156 (+34)

Житомирская область — 2 536 (+61)

Закарпатская область — 6 662 (+110)

Запорожская область — 1 213 (+34)

Ивано-Франковская область — 7 290 (+168)

Кировоградская область — 749 (1)

г. Киев — 11 172 (+227)

Киевская область — 4 727 (+42)

Львовская область — 12 631 (+183)

Луганская область — 204 (10)

Николаевская область — 893 (+36)

Одесская область — 5 408 (+127)

Полтавская область — 594 (+12)

Ровенская область — 8 091 (+138)

Сумская область — 1 078 (+55)

Тернопольская область — 4 116 (+115)

Харьковская область — 6 849 (+242)

Херсонская область — 321 (+9)

Хмельницкая область — 1 768 (90)

Черновицкая область — 8 297 (+189)

Черкасская область — 1 200 (25)

Черниговская область — 1 314 (+36)

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 августа, было зафиксировано 96 403 случая коронавируса.

19 августа обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции,19 августа — 21.