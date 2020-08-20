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Факты / Украина

40 смертей и 2 134 инфицированных за сутки: новые антирекорды коронавируса в Украине

По состоянию на 20 августа в Украине коронавирус зафиксировали у 2 134 человек. Всего за все время пандемии заболели 98 537 человек.

За сутки умерли 40 человек, всего в Украине 2 184 летальных случая.

В то же время побороли коронавирусную инфекцию 704 человека, за все время пандемии выздоровел 50 441 человек.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Всего проведено 1 356 698 тестирований методом ПЦР.

Ситуация в областях:

  • Винницкая область — 3 405 (+82)
  • Волынская область — 4 929 (+51)
  • Днепропетровская область — 1 873 (+57)
  • Донецкая область — 1 156 (+34)
  • Житомирская область — 2 536 (+61)
  • Закарпатская область — 6 662 (+110)
  • Запорожская область — 1 213 (+34)
  • Ивано-Франковская область — 7 290 (+168)
  • Кировоградская область — 749 (1)
  • г. Киев — 11 172 (+227)
  • Киевская область — 4 727 (+42)
  • Львовская область — 12 631 (+183)
  • Луганская область — 204 (10)
  • Николаевская область — 893 (+36)
  • Одесская область — 5 408 (+127)
  • Полтавская область — 594 (+12)
  • Ровенская область — 8 091 (+138)
  • Сумская область — 1 078 (+55)
  • Тернопольская область — 4 116 (+115)
  • Харьковская область — 6 849 (+242)
  • Херсонская область — 321 (+9)
  • Хмельницкая область — 1 768 (90)
  • Черновицкая область — 8 297 (+189)
  • Черкасская область — 1 200 (25)
  • Черниговская область — 1 314 (+36)

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 августа, было зафиксировано 96 403 случая коронавируса.

19 августа обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции,19 августа — 21.

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