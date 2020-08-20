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Факты / Украина / Общество

Его вклад в развитие украинской науки — неоценим: Разумков о смерти Патона

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал неоценимым вклад в украинскую науку Бориса Патона, который умер на 102 году жизни.

— Искренние соболезнования близким и коллегам Бориса Евгеньевича Патона, который сегодня ушел из жизни. Его вклад в развитие украинской науки — неоценим, и именно благодаря его неустанному труду сегодня мы можем гордиться нашей Национальной академией наук. Его непреодолимый оптимизм и жажда познания вдохновляли, — написал Разумков.

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Борис Патон умер 19 августа 2020 года. Благодаря его изобретениям человечество может проводить сварку под водой, в космосе и даже в организме человека. Патон более половины своей жизни возглавлял Национальную академию наук Украины.

Ученый является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1 200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.

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