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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 20 августа в Украине зафиксировали 98 537 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 2 134 человек.

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Прямая трансляция
11:07 - 20 августа

1 сентября в школах Харьковской области не будет линеек.

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09:42 - 20 августа

В Киеве подтвердили у 11 172 жителей города. Суточный прирост — 227 новых случаев.

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09:41 - 20 августа

По состоянию на 20 августа в Украине коронавирус зафиксировали у 2 134 человек. Всего за все время пандемии заболели 98 537 человек.

За сутки умерли 40 человек, всего в Украине 2 184 летальных случая.

В то же время побороли коронавирусную инфекцию 704 человека, за все время пандемии выздоровел 50 441 человек.

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17:40 - 19 августа

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и Минобразования проверить все школы и детские сады на соблюдение мер безопасности в условиях карантина.

Такие проверки, по словам главы правительства, должны состояться до 1 сентября, а также сразу после старта учебного процесса.

Шмыгаль призвал местные власти при необходимости создать специальные противоэпидемические комиссии, которые бы контролировали соблюдение правил противоэпидемической безопасности в школах.

Шмыгаль подчеркнул, что руководство заведений должно постоянно вести диалог с учениками и родителями о карантинных требованиях и основных правилах посещения школ и детсадов в условиях пандемии.

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16:03 - 19 августа

Кабинет министров предложил сохранить программу помощи по частичной безработице после окончания карантина, введенного для борьбы с Covid-19.

Соответствующий законопроект Кабмин одобрил на заседании.

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11:50 - 19 августа

В ВСУ за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии выздоровели — 816 человек, летальных исходов — 6.

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09:52 - 19 августа

Превышение количества заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 над количеством выздоровевших зафиксировано за минувшие сутки во всех областях Украины, кроме Луганской, где случаев заболевания и выздоровления поровну.

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09:45 - 19 августа

В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 215 людей. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 19 августа составляет 10 945.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 155 больных, за минувшие сутки ни одного летального случая. С начала эпидемии побороли заболевание и выздоровели 3 484 пациента, за сутки — 29.

По состоянию на 19 августа количество активных больных в столице составляет 7 306.

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08:53 - 19 августа

По состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине зафиксировали 96 403 случая коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

За время пандемии 49 737 пациентов выздоровели, из которых 812 за последние сутки.

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Х
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08:53 - 19 августа

По состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине зафиксировали 96 403 случая коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

За время пандемии 49 737 пациентов выздоровели, из которых 812 за последние сутки.

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Х
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