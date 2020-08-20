Погода на 1 сентября в Украине порадует солнцем и теплом, однако будут населенные пункты, где в первый осенний день пройдут дожди.

Факты ICTV подготовили предварительный прогноз погоды на День знаний.

Во вторник 1 сентября, погода в Киеве будет теплой и без осадков. В городе будет наблюдаться переменная облачность, температура днем поднимется до +31°.

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Погода в регионах Украины на 1 сентября:

Винница — солнечно, +30°;

Днепр — солнечно, +32°;

Донецк — переменная облачность, возможны дожди, +30°;

Житомир — переменная облачность, без осадков, +30°;

Запорожье — солнечно, +32°;

Ивано-Франковск — переменная облачность, возможны дожди, +28°;

Кропивницкий — переменная облачность, без осадков, +32°;

Луганск — солнечно, +31°;

Луцк — переменная облачность, возможны дожди, +28°;

Львов — солнечно, +28°;

Николаев — солнечно, +33°;

Одесса — переменная облачность, возможны дожди, +29°;

Полтава — солнечно, +32°;

Ровно — переменная облачность, возможны дожди, +29°;

Сумы — солнечно, +31°;

Тернополь — переменная облачность, возможны дожди, +28°;

Ужгород — переменная облачность, возможны дожди, +29°;

Херсон — солнечно, +32°;

Харьков — солнечно, +32°;

Хмельницкий — переменная облачность, возможны дожди, +30°;

Черкассы — переменная облачность, возможны дожди, +32°;

Чернигов — переменная облачность, возможны дожди, +31°;

Черновцы — переменная облачность, возможны дожди, +30°.

Погода в сентябре 2020

По прогнозам синоптиков, погода в сентябре 2020 будет теплой и солнечной.

Лето задержится в Украине до конца первого осеннего месяца.

Относительно теплой будет и зима.

Источник: gismeteo.ua