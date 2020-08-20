Погода на 1 сентября в Украине порадует солнцем и теплом, однако будут населенные пункты, где в первый осенний день пройдут дожди.
Факты ICTV подготовили предварительный прогноз погоды на День знаний.
Во вторник 1 сентября, погода в Киеве будет теплой и без осадков. В городе будет наблюдаться переменная облачность, температура днем поднимется до +31°.
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Погода в регионах Украины на 1 сентября:
- Винница — солнечно, +30°;
- Днепр — солнечно, +32°;
- Донецк — переменная облачность, возможны дожди, +30°;
- Житомир — переменная облачность, без осадков, +30°;
- Запорожье — солнечно, +32°;
- Ивано-Франковск — переменная облачность, возможны дожди, +28°;
- Кропивницкий — переменная облачность, без осадков, +32°;
- Луганск — солнечно, +31°;
- Луцк — переменная облачность, возможны дожди, +28°;
- Львов — солнечно, +28°;
- Николаев — солнечно, +33°;
- Одесса — переменная облачность, возможны дожди, +29°;
- Полтава — солнечно, +32°;
- Ровно — переменная облачность, возможны дожди, +29°;
- Сумы — солнечно, +31°;
- Тернополь — переменная облачность, возможны дожди, +28°;
- Ужгород — переменная облачность, возможны дожди, +29°;
- Херсон — солнечно, +32°;
- Харьков — солнечно, +32°;
- Хмельницкий — переменная облачность, возможны дожди, +30°;
- Черкассы — переменная облачность, возможны дожди, +32°;
- Чернигов — переменная облачность, возможны дожди, +31°;
- Черновцы — переменная облачность, возможны дожди, +30°.
Погода в сентябре 2020
По прогнозам синоптиков, погода в сентябре 2020 будет теплой и солнечной.
Лето задержится в Украине до конца первого осеннего месяца.
Относительно теплой будет и зима.
Источник: gismeteo.ua