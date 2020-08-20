Количество больных Covid-19 уменьшилась в трех областях Украины, а в четырех и столицы выросла более чем 100. 20 августа в Украине больше зафиксировали более 2 тыс. больных.
По состоянию на 20 августа в Украине коронавирус зафиксировали в 2 134 человек. Всего за все время пандемии заболели 98 537 человек.
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Коронавирус в Киеве
В Киеве подтвердили коронавирус в 11 172 жителей города. Суточный прирост — 227 новых случаев.
В столице провели 325 закупок на средства из фонда по борьбе коронавирусом, из них 82 — с нарушениями.
Карантин в Украине
Больницы первой волны обеспечены средствами индивидуальной защиты в среднем на три месяца, второй волны — в месяц. Такие данные в Минздраве.
Превышение количества новых больных за количеством тех, кто выздоровел, зафиксировали за минувшие сутки во всех областях Украины, кроме Киевской, Кировоградской и Полтавской областей.
В Ровно врачи скорой помощи оставили тело пенсионерки в подъезде и уехали. У нее было подозрение на коронавирус.
Приложение Дия и карантин
Сервис Дия будет обмениваться данными с Центром общественного здоровья Украины. Это упростит определение круга лиц, контактировавших с больными коронавирус.
В приложении также появилась функция отправки сообщений на номера иностранных операторов мобильной связи.