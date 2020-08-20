СБУ обнаружила присвоение госсредств в Укрзализныце

Служба безопасности Украины выявила коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава Укрзализныци на более чем 60 млн грн.
По данным предварительного следствия, схема была организована менеджментом филиала Пассажирская компания Укрзализныци через коммерческие структуры, в частности фиктивные.
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Сотрудниками СБУ было установлено, что в течение 2019-2020 годов филия выделила более 60 млн грн на закупку материалов для ремонта пассажирских вагонов.
В тендерах побеждали подконтрольные структуры, которым Укрзализныця перечислила всю указанную сумму.
Экспертиза Службы безопасности обнаружила, что была завышенная стоимость продукции и это нанесло ущерб государству на сумму 12 млн грн.
Сейчас в Киеве и Виннице проводятся обыски в служебных помещениях Укрзализныци и в офисах коммерческих структур.
Расследование проводится по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Хищение средств Укрзализныци
В конце июля 2020 СБУ разоблачила масштабное хищение средств Укрзализныци, что грозило стабильному функционированию железнодорожных перевозок.
В течение 2018-2019 годов коммерсанты были в сговоре с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений Укрзализныци. Злоумышленникам обеспечивали победы в тендерах, которые не имели соответствующих документов по осуществлению ремонтных работ поездов.