Служба безопасности Украины выявила коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава Укрзализныци на более чем 60 млн грн.

По данным предварительного следствия, схема была организована менеджментом филиала Пассажирская компания Укрзализныци через коммерческие структуры, в частности фиктивные.

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Сотрудниками СБУ было установлено, что в течение 2019-2020 годов филия выделила более 60 млн грн на закупку материалов для ремонта пассажирских вагонов.

В тендерах побеждали подконтрольные структуры, которым Укрзализныця перечислила всю указанную сумму.

Экспертиза Службы безопасности обнаружила, что была завышенная стоимость продукции и это нанесло ущерб государству на сумму 12 млн грн.

Сейчас в Киеве и Виннице проводятся обыски в служебных помещениях Укрзализныци и в офисах коммерческих структур.

Расследование проводится по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.















Более 60 млн грн: СБУ обнаружила присвоение госсредств в Укрзализныце / 4 фотографии

Хищение средств Укрзализныци

В конце июля 2020 СБУ разоблачила масштабное хищение средств Укрзализныци, что грозило стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

В течение 2018-2019 годов коммерсанты были в сговоре с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений Укрзализныци. Злоумышленникам обеспечивали победы в тендерах, которые не имели соответствующих документов по осуществлению ремонтных работ поездов.