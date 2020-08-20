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Факты / Украина / Общество

СМС на зарубежные номера и перевод для иностранцев: Дия получит обновление

Сервис Дия налаживает обмен данными с ЦОЗ (Центром общественного здоровья Украины). Это упростит определение круга лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослава Кучера, ряд предложений по усилению контроля за лицами, которые должны проходить обязательную самоизоляцию уже предоставлен.

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Также он отметил, что это касается и круга контактных лиц.

— Сейчас также решается вопрос перевода приложения Действуй дома на английском языке для иностранных граждан, прибывающих в Украину из стран красной зоны, — сказал Кучера.

По его словам, в приложении также появилась новая функция. Теперь можно отправлять сообщения на номера иностранных операторов мобильной связи.

Также Кабмин утвердил начало экспериментального проекта по внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Функции реестра будет выполнять Реестр строительной деятельности.

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