Церемония прощания с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном запланирована на 22 августа во клубе Кабинета министров.

Похороны состоятся на Байковом кладбище в Киеве, сообщили в НАНУ.

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О время церемонии будет сообщено дополнительно.

На Байковом кладбище похоронен отец Патона и дочь.

Смерть Бориса Патона

Академик Борис Патон скончался 19 августа на 102-м году жизни.

Причиной смерти стала остановка сердца, по данным коллег. Патон лечился в кардиологическом институте имени Амосова с 11 августа.

Патон — известный ученый в области металлургии и технологии металлов. 58 лет возглавлял НАН Украины. Под его руководством впервые в мире была проведена сварка металлов под водой и в открытом космосе.

Источник: НАНУ