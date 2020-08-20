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Факты / Украина / Общество

ТКГ определила четыре новых участка разведения сил

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о 4 новых участках разведения сил и обмене пленными.

В группе были достигнуты договоренности по 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита нормандской четверки от 9 декабря 2019 года.

В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

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Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей относительно подтверждения списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.

Кравчук возглавил ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук был назначен председателем украинской делегации в ТКГ 30 июля. Он заявил, что Киев не уступит суверенитет Украины в обмен на мир на Донбассе.

2 августа Кравчук предложил рассмотреть особую систему управления для оккупированного Донбасса. В то же время глава украинской делегации исключает любые переговоры относительно так называемого особого статуса Донбасса, на котором настаивает Россия.

Источник: Офис президента

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