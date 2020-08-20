Выборы на Донбассе: Кравчук рассказал об ультиматуме России на заседании ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который 30 июля был назначен председателем украинской делегации в ТКГ рассказал об ультиматумах России и возможности проведения выборов на оккупированных территориях.

На последнем заседании по урегулированию ситуации на Донбассе РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало Минским соглашениям.

Однако Леонид Кравчук заверил, что никогда не подпишет документов, касающихся суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности.

Он пояснил, в чем заключается требование к Украине:

— Якобы в украинском законе отступили от Минских соглашений и формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать Минским соглашениям и существовавшим договоренностям, — отметил он.

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Кравчук подчеркнул, что усилиями президента Украина сдвинула с места главный вопрос – режим тишины на Донбассе.

— 25 дней на Донбассе не стреляют из тяжелого оружия. 25 дней никто из солдат не погиб от оружия врага. Были смерти, но кто-то на мину наступил, территория заминированная, — сказал он.

По словам Кравчука, представители РФ недовольны тем, что в постановлении Верховной Рады сказано, что выборы 25 октября не могут проходить на территории ОРДЛО, а только во всей Украине.

— Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может происходить на этих территориях. То есть снять из Верховной Рады именно это положение. И тогда разблокируется наша работа, наше движение вперед, — подчеркнул Кравчук.

19 августа на заседании Трехсторонней контактной группы участники согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил на Донбассе.

Перемирие на Донбассе

22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы было принято решение о полном прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля.