Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы получат один дополнительный выходной в августе, так как будут праздновать День независимости 24 августа.

В августе 2020 31 день, поэтому наши граждане будут работать 20 дней и получат 11 выходных дней.

Выходные августе 2020

1-2 августа;

8-9 августа;

15-16 августа;

22-23 августа;

24 августа;

29-30 августа.

Праздники в августе

2 августа: День воздушных сил ВС Украины

8 августа: День войск связи

9 августа: День работников ветеринарной медицины, День строителя

15 августа: День археолога

19 августа: День пасечника

23 августа: День флага Украины

24 августа: День независимости Украины

28 августа — День авиации Украины

29 августа — День дальнобойщика

30 августа — День шахтера

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Празднование Дня независимости Украины

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского празднование Дня независимости Украины пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

Запланированые торжества начнутся 23 августа. В День флага во всех населенных пунктах, воинских частях и зарубежных представительствах должны поднять сине-желтый флаг.

На День независимости пройдут торжества с возложением цветов в местах захоронения выдающихся деятелей украинского государства. Также состоятся церемонии по вручению государственных наград.

Кроме того, планируется шествие ветеранов, которое пройдет без политики и под государственным флагом Украины.