Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы получат один дополнительный выходной в августе, так как будут праздновать День независимости 24 августа.
В августе 2020 31 день, поэтому наши граждане будут работать 20 дней и получат 11 выходных дней.
Выходные августе 2020
- 1-2 августа;
- 8-9 августа;
- 15-16 августа;
- 22-23 августа;
- 24 августа;
- 29-30 августа.
Праздники в августе
- 2 августа: День воздушных сил ВС Украины
- 8 августа: День войск связи
- 9 августа: День работников ветеринарной медицины, День строителя
- 15 августа: День археолога
- 19 августа: День пасечника
- 23 августа: День флага Украины
- 24 августа: День независимости Украины
- 28 августа — День авиации Украины
- 29 августа — День дальнобойщика
- 30 августа — День шахтера
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Празднование Дня независимости Украины
Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского празднование Дня независимости Украины пройдет с соблюдением всех санитарных норм.
Запланированые торжества начнутся 23 августа. В День флага во всех населенных пунктах, воинских частях и зарубежных представительствах должны поднять сине-желтый флаг.
На День независимости пройдут торжества с возложением цветов в местах захоронения выдающихся деятелей украинского государства. Также состоятся церемонии по вручению государственных наград.
Кроме того, планируется шествие ветеранов, которое пройдет без политики и под государственным флагом Украины.