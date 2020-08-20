Как узнать свои штрафы за нарушение ПДД

Как проверить или узнать есть ли штрафы за нарушение ПДД, смотрите в материале Фактов ICTV.

С 1 июня в Украине заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Теперь возник вопрос: как проверить или узнать есть ли у тебя штраф?

Часто случается, что у человека нет водительских прав, не пользуется транспортным средством, но является официальным владельцем авто, которое использует другое лицо. Важное замечание, что так называемые «письма счастья» будут приходить не водителям, которые совершили нарушение, а юридически заверенным владельцам автомобиля. Сама квитанция придет Укрпочтой на адрес их прописки .

В таком случае водителям авто стоит проверять не оформлен ли на ваше имя штраф. Ведь бумажной квитанции они не получат.

Как узнать свои штрафы ПДД?

1. Сайт МВД

На сайте МВД есть специальный раздел, где можно просмотреть административных правонарушениях автоматической фиксации ПДД. Оно находится по ссылке — ЗДЕСЬ.

Чтобы осуществить проверку, нужно указать два параметра:

Идентификационный номер ТС (транспортного средства).

Серию и номер одного из следующих документов: паспорта или водительского удостоверения.

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2. Электронный кабинет водителя

Электронный кабинет водителя — удобный способ, чтобы узнать свои штрафы в Украине.

Для того, чтобы войти в кабинет, вы просматриваете инструкцию, описанную на сайте.

Существует три способа войти в систему:

Электронная подпись.

Идентифицироваться через банки с которыми сотрудничает сервис.

С помощью MobileID пользователям Kyivstar, Vodafone и Lifecell.

В кабинете водителя вы можете:

проверить и оплатить штрафы;

получить информацию об удостоверении водителя и автомобиля;

проверить авто по VIN-коду;

записаться в электронную очередь;

3. Правительственное мобильное приложение Дія

Если вы будете иметь приложение на телефоне или зарегистрируетесь в электронном кабинете водителя, то оповещания о штрафах за нарушение ПДД будут приходить вам в виде смс на телефон.

Система видеофиксации правонарушений на дорогах сейчас на этапе тестирования, но впоследствии такое нововведение будет задействовано по всей Украине. Она уже дала свой результат, например, с помощью нее МВД опубликовало список, где частично освещены данные номерных знаков автомобилей, что значительно превысили допустимую скорость авто. Даже был установлен антирекорд, водитель которого 11 раз за день нарушил правила ПДД.