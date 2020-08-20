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Факты / Украина

Как будет работать Новая почта на День Независимости — график

С 22 по 24 августа отделения и курьерская доставка компании Новая почта будут работать по следующему графику:

  • суббота, 22 августа, и воскресенье, 23 августа, — отделения и адресная доставка работают по своему обычному графику;
  • понедельник, 24 августа, (праздничный день) — отделения и адресная доставка работают по графику субботы (индивидуальный для каждого отделения).

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть по ссылке.

Читайте: День независимости 2020: график работы банков

Празднование Дня Независимости в Украине

23 и 24 августа в Украине будут праздновать День Флага и День Независимости.

В связи с этими государственными праздниками украинцы будут отдыхать три дня — с субботы, 23 августа, по понедельник, 25 августа.

В эти числа во всех городах Украины пройдут праздничные мероприятия.

Программу празднования Дня Независимости 2020 смотрите на Фактах ICTV.

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