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Факты / Украина

Как будут развиваться дипломатические отношения Украины и Беларуси

В Министерстве иностранных дел Украины прошло совещанию относительно дальнейшего развития украино-белоруских отношений.

По его результатам дипломаты решили внести на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему плану действий.

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— Участие в совещании приняли все профильные департаменты МИД и посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам, — заявили в пресс-службе МИД Украины.

17 августа Украина отозвала посла из Беларуси для консультаций по дальнейшему взаимодействию.

В МИД подчеркнули, что на такой шаг дипломаты пошли не из-за протестов в стране. Причиной послужило то, что  Минск передал задержанных вагнеровцев в Россию, несмотря на наличие всех оснований передать их Украине.

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