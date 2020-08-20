Зеленский, Пинчук и Аваков: топ-10 самых влиятельных людей Украины

Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Арсен Аваков вошли в тройку самых влиятельных людей Украины.

Об этом говорится в рейтинге Топ-100 самых влиятельных людей Украины, который составил журнал НВ.

Итак, самый влиятельный человек в Украине, по мнению экспертов — это президент Украины Владимир Зеленский.

Далее в рейтинге идет владелец группы компаний СКМ и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов.

Замыкает тройку самых влиятельных людей страны глава МВД Арсен Аваков.

В первую пятерку списка эксперты также поставили главу Офиса президента Андрея Ермака и бизнесмена и нардепа IX созыва Виктора Медведчука.

Топ-10 самых влиятельных людей

Владимир Зеленский, президент Украины; Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины; Арсен Аваков, глава МВД; Андрей Ермак, глава Офиса президента; Виктор Медведчук, бизнесмен, политик, депутат IX созыва ВР от Оппозиционной платформы — За жизнь; Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы Приват; Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии Европейская солидарность; Сергей Шефир, первый помощник президента; Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group; Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Читайте: Список возглавил КПИ: рейтинг лучших вузов Украины

Рейтинг самых богатых украинцев

Согласно опубликованному в мае рейтингу украинского Forbes, самым богатым бизнесменом в нашей стране является Ринат Ахметов. Его состояние оценили в $2,8 млрд.

Вторую строчку в рейтинге с состоянием в $1,4 млрд занимает владелец группы Интерпайп Виктор Пинчук.

В тройке самых богатых украинский находится также пятый президент Украины Петр Порошенко, состояние которого оценивается в $1,4 млрд.