Зеленский, Пинчук и Аваков: топ-10 самых влиятельных людей Украины

Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Арсен Аваков вошли в тройку самых влиятельных людей Украины.
Об этом говорится в рейтинге Топ-100 самых влиятельных людей Украины, который составил журнал НВ.
Итак, самый влиятельный человек в Украине, по мнению экспертов — это президент Украины Владимир Зеленский.
Далее в рейтинге идет владелец группы компаний СКМ и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов.
Замыкает тройку самых влиятельных людей страны глава МВД Арсен Аваков.
В первую пятерку списка эксперты также поставили главу Офиса президента Андрея Ермака и бизнесмена и нардепа IX созыва Виктора Медведчука.
Топ-10 самых влиятельных людей
- Владимир Зеленский, президент Украины;
- Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;
- Арсен Аваков, глава МВД;
- Андрей Ермак, глава Офиса президента;
- Виктор Медведчук, бизнесмен, политик, депутат IX созыва ВР от Оппозиционной платформы — За жизнь;
- Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы Приват;
- Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии Европейская солидарность;
- Сергей Шефир, первый помощник президента;
- Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;
- Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.
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Рейтинг самых богатых украинцев
Согласно опубликованному в мае рейтингу украинского Forbes, самым богатым бизнесменом в нашей стране является Ринат Ахметов. Его состояние оценили в $2,8 млрд.
Вторую строчку в рейтинге с состоянием в $1,4 млрд занимает владелец группы Интерпайп Виктор Пинчук.
В тройке самых богатых украинский находится также пятый президент Украины Петр Порошенко, состояние которого оценивается в $1,4 млрд.