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Факты / Украина

Зеленский, Пинчук и Аваков: топ-10 самых влиятельных людей Украины

Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Арсен Аваков вошли в тройку самых влиятельных людей Украины.

Об этом говорится в рейтинге Топ-100 самых влиятельных людей Украины, который составил журнал НВ.

Итак, самый влиятельный человек в Украине, по мнению экспертов — это президент Украины Владимир Зеленский.

Далее в рейтинге идет владелец группы компаний СКМ и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов.

Замыкает тройку самых влиятельных людей страны глава МВД Арсен Аваков.

В первую пятерку списка эксперты также поставили главу Офиса президента Андрея Ермака и бизнесмена и нардепа IX созыва Виктора Медведчука.

Топ-10 самых влиятельных людей

  1. Владимир Зеленский, президент Украины;
  2. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;
  3. Арсен Аваков, глава МВД;
  4. Андрей Ермак, глава Офиса президента;
  5. Виктор Медведчук, бизнесмен, политик, депутат IX созыва ВР от Оппозиционной платформы — За жизнь;
  6. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы Приват;
  7. Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии Европейская солидарность;
  8. Сергей Шефир, первый помощник президента;
  9. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;
  10. Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

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Рейтинг самых богатых украинцев

Согласно опубликованному в мае рейтингу украинского Forbes, самым богатым бизнесменом в нашей стране является Ринат Ахметов. Его состояние оценили в $2,8 млрд.

Вторую строчку в рейтинге с состоянием в $1,4 млрд занимает владелец группы Интерпайп Виктор Пинчук.

В тройке самых богатых украинский находится также пятый президент Украины Петр Порошенко, состояние которого оценивается в $1,4 млрд.

Источник: Новое время

Фото: Dreamstime

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