Из-за вспышки Covid-19 Минздрав открывает больницы второй волны – Степанов

Рост количества госпитализируемых пациентов с Covid-19 вынудил Министерство здравоохранения открыть больницы второй волны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что поручил объединить больницы первой и второй волны.

Ежедневно подписываются новые распоряжения о введении новых больниц в областях, чтобы принять большое количество больных, добавил Степанов.

— Считаю, мы должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны, — сказал он.

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Со своей стороны ведущий инфекционист Украины, д.м.н., профессор Ольга Голубовская отметила, что в случае сохранения нынешнего роста уровня заболеваемости врачи будут вынуждены отказать в госпитализации пациентам со средним течением болезни.

— Но если у нас будет такой рост заболеваемости, мы будем госпитализировать только тяжелые случаи. Это усложнит предоставление медпомощи, — сказала она.

Статистика коронавируса в Украине

По состоянию на 21 августа коронавирус в Украине обнаружили у 100 643 граждан. Среди этих случаев инфицирования 2 207 — летальные. За время эпидемии 51 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 106 новых случаев.