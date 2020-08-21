Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 21 августа на уровне 27,48 грн за доллар. Это на 17 копеек выше, чем в предыдущий банковский день.

Курс евро составляет 32,55 грн за евро, что на 5 копеек ниже, чем предыдущего дня.

Курс валют на 21 августа:

$1 — 27,47 грн;

€1 — 32,55 грн;

1 польский злотый — 7,41 грн;

10 российских рублей — 3,72 грн.

Читайте: Когда будет 30 грн/$: прогноз курса доллара до осени

Курс рубля и злотого почти не изменился.

Прогноз курса доллара в 2021 году

В доработанном прогнозе курса валют Нацбанка прогнозирует доллар в коридоре 29,1 грн за $1 в течение года и 28,8 грн/$1 в конце 2021 года.

Минэкономики спрогнозировало при среднегодовом курсе 27 грн/$, что падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.