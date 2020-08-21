В понедельник, 24 августа, на День Независимости Украины министр иностранных дел Германии Гайко Маас прилетит в Киев с рабочим визитом. Он проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Министры обсудят вопросы взаимодействия Украины и Германии с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии России.

— Министры обозначат совместные шаги в нормандском формате для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе, — говорится в сообщении МИД.

Кулеба и Маас также обсудят практические меры по укреплению украинского-немецкого сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами.

Читайте: Празднование Дня Независимости в Киеве: изменения в работе общественного транспорта (КАРТА)

Особое внимание сфокусируют на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в частности с учетом председательства Германии в ЕС.

Разговор Кулебы и Мааса

13 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудили перспективы встречи нормандской четверки.