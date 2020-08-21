Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.
Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.
Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.
С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.
С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.
Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.
По состоянию на 21 августа в Украине зафиксировали 100 643 случая коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 2 106 человек.
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где за прошедшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев Covid-19.
Об этом он сообщил на брифинге.
— Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 208, Тернопольской области — 185, Харьковской области — 184, Ивано-Франковской области — 182, Одесской области — 170, Львовской области — 162 и Киеве — 156 случаев, — сказал Степанов.
Министр сообщил, что за последние сутки было произведено 39 тыс. 699 тестов на коронавирус, из них 21 821 — методом ПЦР и 17 878 — методом ИФА.
В Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19.
21 августа (по состоянию на 9.00) в Украине
100 643 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 2 207 летальных, 51 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 106 новых случаев. Всего проведено 1 378 519 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 637 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 3478 случаев;
- Волынская область — 4989 случаев;
- Днепропетровская область — 1894 случая;
- Донецкая область — 1183 случая;
- Житомирская область — 2695 случаев;
- Закарпатская область — 6771 случай;
- Запорожская область — 1234 случая;
- Ивано-Франковская область — 7462 случая;
- Кировоградская область — 751 случай;
- м. Киев — 11328 случаев;
- Киевская область — 4805 случаев;
- Львовская область — 12 793 случая;
- Луганская область — 213 случаев;
- Николаевская область — 912 случаев;
- Одесская область — 5578 случаев;
- Полтавская область — 614 случая;
- Ровенская область — 8238 случаев;
- Сумская область — 1124 случая;
- Тернопольская область — 4301 случай;
- Харьковская область — 7033 случая;
- Херсонская область — 329 случаев;
- Хмельницкая область — 1828 случаев;
- Черновицкая область — 8505 случаев;
- Черкасская область — 1219 случаев;
- Черниговская область — 1366 случаев.
В Черновицкой области за сутки обнаружили 208 случаев коронавируса. Выздоровели — 56 человек.
В Ровенской области коронавирусом заболели еще 94 человека, общее количество инфицированных составляет 8 238.
С начала эпидемии умерли 116 больных, выздоровели 5 936 пациентов.
В Харьковской области из-за ухудшения ситуации усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений.
— Мы усилили контроль за соблюдением требований по ограничению перевозок пассажиров в общественном транспорте, работы предприятий торговли, развлечений, быта, общественного питания, — сообщили в полиции.
Во Львове коронавирусом заболели чиновники и депутаты горсовета.
20 июня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установили новые зоны карантина.
Изменения вступят в силу в понедельник, 24 августа, на День независимости.
Из-за включения Одессы в желтую зону карантина и усиления противоэпидемических ограничений с 20 августа трамваи и троллейбусы перевозят только сидящих пассажиров.
Такой же режим действует в маршрутных автобусах. На маршрутах работают посадочные команды, которые также проводят профилактическую работу с пассажирами, разъясняют важность новых требований.
Количество больных Covid-19 уменьшилось в трех областях Украины, а в четырех и столице выросло более чем на 100.
Превышение количества новых больных над количеством тех, кто выздоровел, зафиксировали за минувшие сутки во всех областях Украины, кроме Киевской, Кировоградской и Полтавской.
Кроме того, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях, а также в Киеве количество активных случаев болезни выросло более, чем на 100 случаев.
У крымского татарина Муслима Алиева, незаконно удерживаемого в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан, подтвержден коронавирус.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, Алиеву не оказана неотложная медицинская помощь, несмотря на подтверждение заболевания.
— Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру. В этом же СИЗО находятся Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усеин и Арсен Джеппаров — они оказались в зоне риска заражения коронавирусом, — сказала она.
Денисова подчеркивает, что такими действиями Россия продолжает цинично нарушать права и свободы украинских граждан, которых незаконно удерживает.
Кроме того, руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления политзаключенных Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи.
— В частности, у Арсена Джепарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышенная температура и головные боли, а у Алима Суфьянова более шести дней подряд держится высокая температура и болят почки, — написала она.
Денисова требует от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой реагирования и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными.
Также Денисова требует сообщить местонахождение Муслима Алиева и обеспечить право на получение надлежащей медпомощи всем украинцам.