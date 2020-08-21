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Факты / Украина

Карантин 21 августа: количесто больных превысило 100 тыс., Минздрав открывает больницы второй волны

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти и уже превысило 100 тыс. За минувшие сутки Covid-19 заболели 2 106 человек, общее количество инфицированных составляет 100 643.

С начала пандемии выздоровели 51 078 пациентов, умерли от заболевания 2 207 человек.

Наибольшее количество больных за минувшие сутки зафиксировали в Черновицкой (208), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170), Львовской (162) областях.

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В столице 21 августа заболели 156 человек, поэтому общее количество больных составляет 11 328. Всего выздоровели 3 606 пациентов, умерли 158 больных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 26, Голосеевском — 21, Днепровском районе — 19 случаев.

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Между тем министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что из-за вспышки Covid-19 в Украине открывают больницы второй волны.

А ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская отметила, если будет сохраняться высокий уровень заболеваемости, то врачи будут вынуждены отказать в госпитализации пациентам со средним течением болезни.

В то же время уже скоро в Украине начнется новый учебный год. Однако Минздрав запретил питание в школьных столовых по принципу шведского стола.

Школьные учреждения должны создать график питания учеников. Также столовым рекомендуют разработать ланч-боксы, в которых можно выдавать пищу.

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