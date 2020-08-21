Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 20 августа в столице уже 11 328 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 156 жителей Киева.
За последние сутки заболели:
- 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет;
- 55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;
- 6 девочек от 1 до 17 лет;
- 2 мальчика 3 и 5 лет.
В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 20 августа:
- Голосеевский — 914;
- Дарницкий — 1 876;
- Деснянский — 1 378;
- Днепровский — 1 333;
- Оболонский — 1008;
- Печерский — 1001;
- Подольский — 697;
- Святошинский — 979;
- Соломенский — 1 240;
- Шевченковский — 902.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 19 августа, в стране зафиксировали 98 537 случаев, за сутки — 2 134.
За время пандемии 2 184 украинца умерли от вируса.
Выздороветь удалось 50 441 пациенту.