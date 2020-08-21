Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 20 августа в столице уже 11 328 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 156 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

  • 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет;
  • 55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;
  • 6 девочек от 1 до 17 лет;
  • 2 мальчика 3 и 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 20 августа:

  • Голосеевский — 914;
  • Дарницкий — 1 876;
  • Деснянский — 1 378;
  • Днепровский — 1 333;
  • Оболонский — 1008;
  • Печерский — 1001;
  • Подольский — 697;
  • Святошинский — 979;
  • Соломенский — 1 240;
  • Шевченковский — 902.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 19 августа, в стране зафиксировали 98 537 случаев, за сутки — 2 134.

За время пандемии 2 184 украинца умерли от вируса.

Выздороветь удалось 50 441 пациенту.

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