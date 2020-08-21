Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 20 августа в столице уже 11 328 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 156 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет;

55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;

6 девочек от 1 до 17 лет;

2 мальчика 3 и 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 20 августа:

Голосеевский — 914;

Дарницкий — 1 876;

Деснянский — 1 378;

Днепровский — 1 333;

Оболонский — 1008;

Печерский — 1001;

Подольский — 697;

Святошинский — 979;

Соломенский — 1 240;

Шевченковский — 902.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 19 августа, в стране зафиксировали 98 537 случаев, за сутки — 2 134.

За время пандемии 2 184 украинца умерли от вируса.

Выздороветь удалось 50 441 пациенту.