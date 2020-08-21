День Независимости Украины ежегодно празднуют 24 августа. Именно в этот день Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

К слову, этот день для украинцев будет выходным, однако, от ряда традиционных праздничных мероприятий придется отказаться из-за пандемии коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости в 2020 году. Согласно ему, официального парада в Киеве в этом году не планируется. Хотя в столице состоится Марш защитников Украины. Планируется, что участие в нем примет не менее 50 тыс. человек.

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В этот день принято одеваться у вышиванку, чтобы продемонстрировать свою любовь к стране. Однако, люди, которые действительно любят свою страну, изучают ее природные богатства, архитектурные произведения искусства, художественные ценности и т.д.

Чтобы проверить насколько хорошо вы свою родину, пройдите тест ко Дню Независимости Украины, который создали Факты ICTV.

День Независимости Украины: программа мероприятий в Киеве

КГГА утвердила программу мероприятий в Киеве ко Дню Независимости 2020 и Дню Флага.

Празднование стартуют с 20 августа с открытия выставки фотографий в Национальном историко-архитектурному музее Киевская крепость. Также в этот день начнется фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage в Национальном заповеднике София Киевская.

Полную программу мероприятий ко Дню Независимости Украины в Киеве — смотрите на Фактах ICTV.