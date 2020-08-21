Незадолго до смерти Борис Патон назвал своего преемника

В середине июля 2020 года, отвечая на вопрос журналистов издания Урядовый курьер о своем преемнике на посту президента Национальной академии наук Украины Борис Патон ответил, что на следующих выборах, которые должны состояться еще в апреле, но были перенесены из-за пандемии Covid- 19, будет голосовать за кандидатуру Анатолия Загородного, нынешнего вице-президента НАНУ.

— Я с выбором уже определился: буду голосовать за академика Анатолия Загородного, занимающего пост вице-президента нашей Академии. Именно в его лице наиболее удачно сочетаются профессиональные и человеческие качества, — рассказал Патон о своем заместителе.

По убеждению Бориса Патона, которое он высказал в интервью Урядовому курьеру, Анатолий Загородний максимально положительно зарекомендовал себя по тем направлениям работы, которыми занимается, согласно должностным обязанностям в президиуме НАНУ.

Вместе с тем главный претендент на должность нового президента НАНУ имеет огромный опыт работы в украинской науке. Отдельно Борис Патон предостерег коллег от избрания на высший пост в НАНУ тех лиц, имея большие властные амбиции, на самом деле имеют к настоящей науке весьма опосредованное отношение.

— У меня всегда вызывали беспокойство люди, которые жаждали власти, особенно любой ценой. Например, ценой обесславливания организации, в которой видят себя руководителем, не имея для этого достаточно компетенции и умения. Как и среди любых других людей, среди ученых тоже встречаются люди, которые с большей радостью смотрят на себя в науке, чем на науку в себе, прокомментировал Патон попытки других претендентов любых цену занять кресло президента Национальной академии наук Украины.

Патон уточнил, что на выборах президента НАНУ имеют право голосовать не только члены Академии, но и представители ее научных коллективов.

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Перенос голосования

25 марта этого года президиум НАНУ перенес очередную сессию общего собрания Академии, назначенную на 13-17 апреля на неопределенный срок из-за карантина по предотвращению Covid-19.

Тогда академики решили определить новые сроки проведения собрания после улучшения эпидемиологической ситуации в Украине и завершения действия запрета на проведение массовых мероприятий.

Смерть Патона

Патон умер 19 августа 2020 года. Академик 58 лет возглавлял НАН Украины с 1952 года. Осенью 2020 года Патон планировал покинуть пост.

Фото: НАНУ