Незаконно выданные дипломы университета Шевченко могут быть аннулированы — следствие

Стали известны подробности расследования дела о получении неправомерной выгоды должностными лицами КНУ имени Шевченко, в рамках которого в июне в ВУЗе прошли обыски.

Руководство университета и Министерство образования поспешили объяснить следственные действия проверки учебного процесса, во время которого проводилось изъятие документации. Из решения суда на проведение обысков видно, что речь идет о подделке целого ряда документов для незаконной выдачи дипломов иностранцам и гражданам Украины, которые фактически не проходили обучение.

Правоохранительные органы сообщают, что уже допрошено несколько сотрудников университета, проанализированы изъятые документы. Основной фигурант расследования – декан юридического факультета КНУ им. Т. Шевченко Иван Гриценко, который, по версии следствия, еще с рядом должностных лиц обеспечивал на протяжении нескольких лет фальсификацию документов для выдачи дипломов за вознаграждение.

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При этом выдаче дипломов не мешало ни пребывания этих студентов за рубежом во время обучения и экзаменационных сессий, ни получение неудовлетворительных оценок во время сессии и сдачи государственных выпускных экзаменов. Тех, кто забывал вовремя рассчитаться с кураторами, стимулировали подготовкой или вынесением приказа об отчислении. Но даже отчисленные студенты в итоге получали дипломы, причем некоторые даже с отличием.

После получения полной базы незаконно выданных дипломов будет начата процедура их аннуляции, документы о получении высшего образования будут недействительны. В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в большом размере) проверяется и роль ректора ВУЗа — Героя Украины и академика Леонида Губерского.

Напомним, ранее Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования установил наличие плагиата в научных работах и научной деятельности декана юридического факультета университета Шевченко Ивана Гриценко.

Источник: Радио Свобода