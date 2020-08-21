По состоянию на утро 21 августа статистика коронавируса в Украине достигла отметки в 100 тыс. инфицированных. Суточный прирост на сегодня составил 2 106 человек.

Всего в Украине обнаружили 100 643 подтвержденных случая Covid-19. За все время пандемии половина пациентов выздоровела, однако 2 207 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Сейчас 47 358 инфицированных продолжают лечение.

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За сутки в больницы медики госпитализировали рекордное количество пациентов — 487.

Суточный прирост в регионах:

Винницкая обл — 3 478 (+73)

Волынская обл — 4 989 (+60)

Днепропетровская обл — 1 894 (+21)

Донецкая обл — 1 183 (+27)

Житомирская обл — 2 695 (+98)

Закарпатская обл — 6 771 (+109)

Запорожская обл — 1 234 (+21)

Ивано-Франковская обл — 7 462 (+172)

Кировоградская обл — 751 (+2)

Киев — 11 328 (+156)

Киевская обл — 4 805 (+78)

Львовская обл — 12 793 (+162)

Луганская обл — 213 (+9)

Николаевская обл — 912 (19)

Одесская обл — 5 578 (+170)

Полтавская обл — 614 (+20)

Ровенская обл — 8 238 (+147)

Сумская обл — 1 124 (+46)

Тернопольская обл — 4 301 (+185)

Харьковская обл — 7 033 (+184)

Херсонская обл — 329 (+8)

Хмельницкая обл — 1 828 (+60)

Черновицкая обл — 8 505 (+208)

Черкасская обл — 1 219 (+19)

Черниговская обл — 1 366 (+52)

Три антирекорда

20 августа медики выявили три антирекордных показателя коронавируса в Украине.

За сутки Covid-19 подтвердили у более чем 2 тыс. человек, более 400 пациентов нуждались в госпитализации, а 40 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Правительство изменило распределение карантинных зон — до красной зоны попадает все больше городов — в Украине начинается вторая волна пандемии.

Сейчас в мировом рейтинге заражений мы занимаем 30 место между Израилем и Египтом.