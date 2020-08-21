По состоянию на утро 21 августа статистика коронавируса в Украине достигла отметки в 100 тыс. инфицированных. Суточный прирост на сегодня составил 2 106 человек.
Всего в Украине обнаружили 100 643 подтвержденных случая Covid-19. За все время пандемии половина пациентов выздоровела, однако 2 207 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Сейчас 47 358 инфицированных продолжают лечение.
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За сутки в больницы медики госпитализировали рекордное количество пациентов — 487.
Суточный прирост в регионах:
- Винницкая обл — 3 478 (+73)
- Волынская обл — 4 989 (+60)
- Днепропетровская обл — 1 894 (+21)
- Донецкая обл — 1 183 (+27)
- Житомирская обл — 2 695 (+98)
- Закарпатская обл — 6 771 (+109)
- Запорожская обл — 1 234 (+21)
- Ивано-Франковская обл — 7 462 (+172)
- Кировоградская обл — 751 (+2)
- Киев — 11 328 (+156)
- Киевская обл — 4 805 (+78)
- Львовская обл — 12 793 (+162)
- Луганская обл — 213 (+9)
- Николаевская обл — 912 (19)
- Одесская обл — 5 578 (+170)
- Полтавская обл — 614 (+20)
- Ровенская обл — 8 238 (+147)
- Сумская обл — 1 124 (+46)
- Тернопольская обл — 4 301 (+185)
- Харьковская обл — 7 033 (+184)
- Херсонская обл — 329 (+8)
- Хмельницкая обл — 1 828 (+60)
- Черновицкая обл — 8 505 (+208)
- Черкасская обл — 1 219 (+19)
- Черниговская обл — 1 366 (+52)
Три антирекорда
20 августа медики выявили три антирекордных показателя коронавируса в Украине.
За сутки Covid-19 подтвердили у более чем 2 тыс. человек, более 400 пациентов нуждались в госпитализации, а 40 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Правительство изменило распределение карантинных зон — до красной зоны попадает все больше городов — в Украине начинается вторая волна пандемии.
Сейчас в мировом рейтинге заражений мы занимаем 30 место между Израилем и Египтом.