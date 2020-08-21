Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

Цена $ будет колебаться в районе 27-28 грн и не выйдет за пределы 29 грн, заявил премьер в интервью агентству Укринформ.

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Шмыгаль понимает обеспокоенность бизнеса по поводу возможного роста курса в ближайшие четыре месяца.

— Бюджет пересматривался в мае, когда ожидался значительно хуже влияние мирового экономического кризиса на Украину. Тогда перестраховались и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет, — пояснил он.

Курс регулируется исключительно рынком. Сегодня там оценивает доллар на уровне 27 грн за доллар, что абсолютно приемлемо.

Рост курса валют

Предпосылок для достижения курса 30 грн за доллар нет. Также нет инструментов, с помощью которых кто-то мог повлиять на повышение курса. Так считает министр финансов Дмитрий Марченко.

Стране нужен курс гривны, который обеспечивает макроэкономическую стабильность.