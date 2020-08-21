Сын Зеленского переболел коронавирусом

Сын президента Украины Владимира Зеленского переболел коронавирусом вместе с его женой.

Об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Николаевскую область.

— Заболела моя жена и сын, кстати, тоже, они вместе лечились в больнице, — сказал Зеленский.

Также он добавил, что дети переносят коронавирус нормально, в отличие от взрослых.

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По словам Зеленского, болезнь тяжело переносят даже те взрослые, которые молодые, здоровые и занимаются спортом.

— Особенно сейчас, люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится — поверьте, поверьте нашей семье, никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью, — добавил Зеленский.

О том, что у первой леди Украины обнаружили коронавирус, стало известно 12 июня. Тогда сообщалось, что тест на коронавирус сдавал Владимир Зеленский и дети — результаты были отрицательные.

О том, что Елена Зеленская выздоровела, стало известно 3 июля.