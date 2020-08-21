Украина готова предоставить свои производственные мощности для изготовления вакцины от коронавируса, если ее разработают в той или иной стране и признает международное экспертное сообщество.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить. Если нам удастся получить вакцину в той или иной стране, мы готовы ее массово производить, помогая другим странам, и прежде всего украинцам.

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Также глава государства отметил, что Минздрав и премьер-министр собирают ученых, чтобы создать отдельный специальный центр, в котором лучшие специалисты страны будут работать над тем, чтобы в будущем быть готовыми к любым вызовам.

Между тем в Китае выдали первый патент на вакцину против коронавируса. Ее разработали еще в марте, но патент выдали только после того, как были проведены исследования, которые подтвердили безопасность вещества.

Вакцина уже прошла первую и вторую фазы испытаний.