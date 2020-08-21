В Украине могут поменять критерии госпитализации больных коронавирусом.

Об этом на брифинге заявила доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

По ее словам, в случае дальнейшего роста заболеваемости, госпитализировать будут только тяжело больных. Однако это может усложнить уровень медицинской помощи в Украине.

— Если будет продолжаться рост заболеваемости, будут пересматривать критерии госпитализации. Будут госпитализировать только тяжело больных, — сказала Голубовская.

Она подчеркнула, что сейчас в Украине в больницы госпитализируют и больных средней тяжести.

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Также министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что сейчас больных коронавирусом принимают больницы третьей волны, так как из-за быстрого распространения вируса уже нет свободных больниц первой и второй волны.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, за последние сутки заболели еще 2 106 человек.

Всего в Украине обнаружили 100 643 подтвержденных случая Covid-19. За все время пандемии половина пациентов выздоровела, однако 2 207 человек умерли от осложнений.