В Украине могут поменять критерии госпитализации больных коронавирусом.
Об этом на брифинге заявила доктор медицинских наук Ольга Голубовская.
По ее словам, в случае дальнейшего роста заболеваемости, госпитализировать будут только тяжело больных. Однако это может усложнить уровень медицинской помощи в Украине.
— Если будет продолжаться рост заболеваемости, будут пересматривать критерии госпитализации. Будут госпитализировать только тяжело больных, — сказала Голубовская.
Она подчеркнула, что сейчас в Украине в больницы госпитализируют и больных средней тяжести.
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Также министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что сейчас больных коронавирусом принимают больницы третьей волны, так как из-за быстрого распространения вируса уже нет свободных больниц первой и второй волны.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, за последние сутки заболели еще 2 106 человек.
Всего в Украине обнаружили 100 643 подтвержденных случая Covid-19. За все время пандемии половина пациентов выздоровела, однако 2 207 человек умерли от осложнений.