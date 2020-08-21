Министерство здравоохранения Украины изменило показатели для определения индикатора заполнения больничных коек, который используется при определении карантинных зон. Теперь индикатор будет определяться на основании двух показателей.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, первый показатель — процент заполнения кроватей пациентов с Covid-19. Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР. Этот показатель используется для определения уровня эпидемической опасности в области.

В частности, заполненность более 50% унесет регион в оранжевую зону, более 75% — в красную.

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Второй показатель — процент заполнения кроватей пациентов с Covid-19 и пациентами с подозрением на это заболевание. Этот показатель используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусом.

При заполненности более 50% будет расширяться перечень больниц, определенных для борьбы с коронавирусом.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 21 августа свидетельствует о более 100 тыс. инфицированных. Суточный прирост на сегодня составил 2 106 человек.

Всего в Украине обнаружили 100 643 подтвержденных случая Covid-19. За все время пандемии половина пациентов выздоровела, однако 2 207 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Сейчас 47 358 инфицированных продолжают лечение.