Супруга президента Украины Елена Зеленская переболела коронавирусом. Болезнь обнаружили 12 июня, а 3 июля в Офисе президента сообщили о ее выздоровлении.
О коронавирусной болезни первая леди узнала, сделав плановый тест.
— Известие о болезни стало для меня полной неожиданностью. Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным, — рассказывает Зеленская.
Когда Елена была на пике болезни, коронавирус также обнаружили у ее сына Кирилла.
— Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры.
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Первая леди рассказала, что особенность этого вируса — отсутствие каких-либо симптомов несколько дней, а уже через два-три дня — пневмония.
— Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом — высокая температура (39,6) и двусторонняя пневмония.
Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг.
В целом лечение длилось две недели, но еще одну неделя Зеленская была в больнице вместе с сыном. Вместе с восстановлением, болезнь длилась месяц.
— Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка “подарила” мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые переживали за меня.
Поэтому прошу — не расслабляйтесь преждевременно. Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться.
Болезнь Зеленской
12 июня стало известно, что Елена Зеленская заболела коронавирусом.
Сначала у нее не было никаких симптомов, однако после госпитализации и с развитием заболевания, медики диагностировали ей двустороннюю пневмонию.
Тесты на коронавирус сдавал Владимир Зеленский и дети — результаты сначала были отрицательные.
Источник: Елена Зеленская