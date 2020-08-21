Супруга президента Украины Елена Зеленская переболела коронавирусом. Болезнь обнаружили 12 июня, а 3 июля в Офисе президента сообщили о ее выздоровлении.

О коронавирусной болезни первая леди узнала, сделав плановый тест.

— Известие о болезни стало для меня полной неожиданностью. Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным, — рассказывает Зеленская.

Когда Елена была на пике болезни, коронавирус также обнаружили у ее сына Кирилла.

— Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры.

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Первая леди рассказала, что особенность этого вируса — отсутствие каких-либо симптомов несколько дней, а уже через два-три дня — пневмония.

— Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом — высокая температура (39,6) и двусторонняя пневмония. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг.

В целом лечение длилось две недели, но еще одну неделя Зеленская была в больнице вместе с сыном. Вместе с восстановлением, болезнь длилась месяц.

— Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка “подарила” мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые переживали за меня. Поэтому прошу — не расслабляйтесь преждевременно. Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться.

Болезнь Зеленской

12 июня стало известно, что Елена Зеленская заболела коронавирусом.

Сначала у нее не было никаких симптомов, однако после госпитализации и с развитием заболевания, медики диагностировали ей двустороннюю пневмонию.

Тесты на коронавирус сдавал Владимир Зеленский и дети — результаты сначала были отрицательные.

Источник: Елена Зеленская