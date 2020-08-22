Первой волны коронавируса в Украине не было, но это не значит, что можно уже расслабляться.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью журналистам.

— Все уставшие ходить в масках, но надо серьезно к этому относиться. Может на улице, где рядом никого нет, не страшно снять маску, но это пример для другого.

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Президент подчеркнул, что надо быть очень осторожными. Если не выдержат наши медики, будет как в Италии, медицина может не выдержать.

— Большинство Европейский стран, поздравляли Украину, когда нам удалось сбить первую волну. У нас в Украине первой волны не было в те сроки, когда она была в Европе — она ​​идет сейчас.

Владимир Зеленский призвал быть ответственными и соблюдать минимальные простые правила: дистанцию и маски.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 22 августа свидетельствует, что за сутки зафиксировали еще 2 328 случаев. Этот показатель стал новым антирекордом. Всего в Украине уже 102 971 больной.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, такой высокий показатель заболеваемости в Украине обусловлен увеличением количества тестирований.

Источник: Украина 24