PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 22 августа в Украине зафиксировали 102 971 случай коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 2 328 человек.

С начала С конца
Прямая трансляция
11:12 - 22 августа

В Запорожской области за сутки лабораторно подтвердили 52 новых случая коронавируса. Это для региона антирекорд за все время карантина.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:15 - 22 августа

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, такой высокий заболеваемости в Украине показатель обусловлен увеличением количества тестирований.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:02 - 22 августа

Статистика коронавируса в Киеве на 22 августа свидетельствует о 11 507 больных, за сутки обнаружили еще 179 случаев.

В общем полностью выздоровели 3 682 пациента, за сутки — еще 79 больных.

В то же время умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 165 человек, за сутки количество жертв возросло еще на 7.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:10 - 22 августа

В Украине за сутки зафиксировали еще 2 328 случаев. Этот показатель стал новым антирекордом. Всего в Украине уже 102 971 больной.

В то же время полностью выздоровели уже 51 735 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 657 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 244 украинцев, за сутки — 37 человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:29 - 21 августа

Первыми от коронавируса будут вакцинировать жителей Киева.

Об этом рассказал Олег Рубан — начальник Главного управления Госпотребслужбы столицы.

По неофициальной информации, вакцина от Covid-19 в Украине появится не раньше 2021 года.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:25 - 21 августа

На территории так называемой ДНР фиксируют вспышку коронавируса.

Об этом свидетельствует резкий рост количества случаев заражения Covid-19 в сутки. Известно о более 2 тыс. больных.

21 августа было зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса, тогда как еще неделю назад среднее количество новых пациентов в сутки составляла менее десяти.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:19 - 21 августа

В Черновцах врач скорой помощи заболела коронавирусом второй раз за несколько месяцев.

— Я просто не могла поверить, что это возможно. Мой антикоронавирусный иммунитет выдержал чуть больше двух месяцев. На этот раз еще страшнее и тяжелее, — написала Алиса Грищенкова в своем Facebook.

Симптомы при повторном заражении у врача были такие же, как и в первый раз — резкое повышение температуры, кашель, полная потеря обоняния.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:04 - 21 августа

Президент Владимир Зеленский заявляет, что жители Украины прекратили соблюдать какие-либо карантинные мероприятия.

Об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.

— Я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас люди перестали в принципе придерживаться каких-либо карантинных мероприятий — никто ничего не боится, — заявил Зеленский.

— Поверьте нашей семье — никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболеет этой болезнью, — сказал президент.

По его словам, коронавирусная болезнь длится в среднем три недели и “истощает полностью”.

— В начале второй недели у людей чувство, что они умирают — очень плохо, — сказал Зеленский.

Источник: УНИАН

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:02 - 21 августа

По состоянию на 10.00 21 августа в ВСУ острой респираторной болезнью Covid-19 болеют 507 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:45 - 21 августа

Рост количества госпитализируемых пациентов с Covid-19 вынудил Министерство здравоохранения открыть больницы второй волны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что поручил объединить больницы первой и второй волны.

Ежедневно подписываются новые распоряжения о введении новых больниц в областях, чтобы принять большое количество больных, добавил Степанов.

— Считаю, мы должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны, — сказал он.

Со своей стороны ведущий инфекционист Украины, д.м.н., профессор Ольга Голубовская отметила, что в случае сохранения нынешнего роста уровня заболеваемости врачи будут вынуждены отказать в госпитализации пациентам со средним течением болезни.

— Но если у нас будет такой рост заболеваемости, мы будем госпитализировать только тяжелые случаи. Это усложнит предоставление медпомощи, — сказала она.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...231>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка