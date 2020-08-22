22 августа коронавирус в Украине зафиксировали у 2 328 человек. Это новый антирекорд по количеству случаев в Украине.

За все время пандемии коронавирус диагностировали у 102 971 человека. Побороть вирус смогли 51 735 пациентов, за последние сутки вылечились еще 657 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 244 украинцев, за сутки — 37 человек.

Наибольший прирост больных коронавирусом фиксируется в Одесской области, Ивано-Франковской, Львовской и в городе Киев.

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Самоизоляции больше всего придерживаются в Киеве, Львове и Ивано-Франковске.

В то же время статистика коронавируса в Киеве на 22 августа свидетельствует о 11 507 больных, за сутки обнаружили еще 179 случаев.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Киеве умерли 165 человек, за последние сутки умерли семь пациентов.

В ВСУ зафиксировали антирекорд по количеству больных коронавирусом. За последние сутки заболели 59 человек, всего в Вооруженных силах Украины болеют 545 человек.

За время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 873 человека, летальных случаев — 6. На изоляции находится 896 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже записана во все очереди касательно вакцины от коронавируса. Однако пока нет определенности.

— Мы первую волну сбили, в Украине ее не было в те сроки, в которые она была в Европе. Это с тем, что мы возвращали украинцев домой, — сказал Зеленский.

Коронавирус 21 августа

По состоянию на утро 21 августа статистика коронавируса в Украине достигла отметки в 100 тыс. инфицированных. Суточный прирост составил 2 106 человек.