В Украине за сутки зафиксировали еще 2 328 случаев. Этот показатель стал новым антирекордом.
Всего в Украине уже 102 971 больной.
В то же время полностью выздоровели уже 51 735 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 657 человек.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 244 украинцев, за сутки — 37 человек.
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая обл — 3553 (+75)
- Волынская обл — 5052 (+63)
- Днепропетровская обл — 1932 (+38)
- Донецкая обл — 1215 (32)
- Житомирская обл — 2734 (+39)
- Закарпатская обл — 6885 (+114)
- Запорожская обл — 1287 (+53)
- Ивано-Франковская обл — 7631 (+169)
- Кировоградская обл — 756 (+5)
- г. Киев — 11507 (+179)
- Киевская обл — 4881 (+76)
- Львовская обл — 12965 (+172)
- Луганская обл — 232 (19)
- Николаевская обл — 938 (+26)
- Одесская обл — 5788 (+210)
- Полтавская обл — 636 (22)
- Ровенская обл — 8383 (+145)
- Сумская обл — 1145 (+21)
- Тернопольская обл — 4507 (+206)
- Харьковская обл — 7324 (+291)
- Херсонская обл — 332 (+3)
- Хмельницкая обл — 1904 (+76)
- Черновицкая обл — 8713 (+208)
- Черкасская обл — 1248 (+29)
- Черниговская обл — 1423 (+57)
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Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Киев — 21.53%
- Львов — 20.76%
- Ивано-Франковск — 19.98%
- Винница — 17.08%
- Ужгород — 16.83%
Коронавирус 21 августа
По состоянию на утро 21 августа статистика коронавируса в Украине достигла отметки в 100 тыс. инфицированных. Суточный прирост составил 2 106 человек.
За все время пандемии половина пациентов выздоровела, однако 2 207 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.