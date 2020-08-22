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Факты / Украина

Новый антирекорд: в Украине за сутки обнаружили 2 328 случаев

В Украине за сутки зафиксировали еще 2 328 случаев. Этот показатель стал новым антирекордом.

Всего в Украине уже 102 971 больной.

В то же время полностью выздоровели уже 51 735 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 657 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 244 украинцев, за сутки — 37 человек.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая обл — 3553 (+75)
  • Волынская обл — 5052 (+63)
  • Днепропетровская обл — 1932 (+38)
  • Донецкая обл — 1215 (32)
  • Житомирская обл — 2734 (+39)
  • Закарпатская обл — 6885 (+114)
  • Запорожская обл — 1287 (+53)
  • Ивано-Франковская обл — 7631 (+169)
  • Кировоградская обл — 756 (+5)
  • г. Киев — 11507 (+179)
  • Киевская обл — 4881 (+76)
  • Львовская обл — 12965 (+172)
  • Луганская обл — 232 (19)
  • Николаевская обл — 938 (+26)
  • Одесская обл — 5788 (+210)
  • Полтавская обл — 636 (22)
  • Ровенская обл — 8383 (+145)
  • Сумская обл — 1145 (+21)
  • Тернопольская обл — 4507 (+206)
  • Харьковская обл — 7324 (+291)
  • Херсонская обл — 332 (+3)
  • Хмельницкая обл — 1904 (+76)
  • Черновицкая обл — 8713 (+208)
  • Черкасская обл — 1248 (+29)
  • Черниговская обл — 1423 (+57)

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

  • Киев — 21.53%
  • Львов — 20.76%
  • Ивано-Франковск — 19.98%
  • Винница — 17.08%
  • Ужгород — 16.83%

Коронавирус 21 августа

По состоянию на утро 21 августа статистика коронавируса в Украине достигла отметки в 100 тыс. инфицированных. Суточный прирост составил 2 106 человек.

За все время пандемии половина пациентов выздоровела, однако 2 207 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Фото: Dreamstime

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