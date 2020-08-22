В Украине за сутки зафиксировали еще 2 328 случаев. Этот показатель стал новым антирекордом.

Всего в Украине уже 102 971 больной.

В то же время полностью выздоровели уже 51 735 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 657 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 244 украинцев, за сутки — 37 человек.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл — 3553 (+75)

Волынская обл — 5052 (+63)

Днепропетровская обл — 1932 (+38)

Донецкая обл — 1215 (32)

Житомирская обл — 2734 (+39)

Закарпатская обл — 6885 (+114)

Запорожская обл — 1287 (+53)

Ивано-Франковская обл — 7631 (+169)

Кировоградская обл — 756 (+5)

г. Киев — 11507 (+179)

Киевская обл — 4881 (+76)

Львовская обл — 12965 (+172)

Луганская обл — 232 (19)

Николаевская обл — 938 (+26)

Одесская обл — 5788 (+210)

Полтавская обл — 636 (22)

Ровенская обл — 8383 (+145)

Сумская обл — 1145 (+21)

Тернопольская обл — 4507 (+206)

Харьковская обл — 7324 (+291)

Херсонская обл — 332 (+3)

Хмельницкая обл — 1904 (+76)

Черновицкая обл — 8713 (+208)

Черкасская обл — 1248 (+29)

Черниговская обл — 1423 (+57)

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Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

Киев — 21.53%

Львов — 20.76%

Ивано-Франковск — 19.98%

Винница — 17.08%

Ужгород — 16.83%

Коронавирус 21 августа

По состоянию на утро 21 августа статистика коронавируса в Украине достигла отметки в 100 тыс. инфицированных. Суточный прирост составил 2 106 человек.

За все время пандемии половина пациентов выздоровела, однако 2 207 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.