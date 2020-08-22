Что изменится в школах с 1 сентября 2020 и пойдут ли дети в школу

Пойдут ли дети в школу 1 сентября, будет зависеть от того к какой зоне карантина принадлежит учебное заведение.

В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлен красный уровень эпидемической опасности.

Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме.

В учебных заведениях изменится расписание уроков, учителя будут опрашивать учеников об их самочувствии, а директор должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей.

Пищу школьникам будут подавать в отдельных боксах, а в некоторых школах столовая и буфет вовсе не будут работать.

В Минздраве и МОН признают, что требовать от детей в школе социальной дистанции почти невозможно, однако учителя будут пытаться развести по крайней мере потоки детей в школе и раздвинуть парты на расстояние одного метра.

Министерство образования и науки опубликовало официальные рекомендации о начале учебного года 2020-2021. С 1 сентября в школу не пустят родителей и сопровождающих. Учиться дистанционно или на экстернате рекомендуется только ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем.

Маски во время обучения не обязательны.

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Как быть с медосмотром?

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что первоклассники должны пройти медицинский осмотр, потому что это базовая проверка состояния здоровья перед школой, но сделать это можно позже на месяц-полтора.

А школьникам 2-11 классов можно пройти медосмотр в течение года.

МОН планирует проводить внеплановые проверки школ. В частности, будут оценивать, придерживается ли заведение всех требований законодательства.

Средствами безопасности школы должны обеспечить местные власти.

Медосмотр для учителей

Учителям разрешили не проходить медицинский осмотр перед началом учебного года.

В этом году в период пандемии коронавируса они могут приступать к работе без медицинских справок о состоянии здоровья.

Также накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19, поскольку, по словам министра здравоохранения, в этом нет никакой необходимости.

Тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.