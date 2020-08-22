Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

По его словам, медики назначили курс медикаментозного лечения. В это время Труш будет работать дистанционно.

Председатель ОГА рассказал, что чувствует себя не очень хорошо.

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Он призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения, поскольку количество новых случаев в области продолжает расти.

— Коронавирус может снова парализовать Тернопольщину, потому что статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни, — сказал он.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине 22 августа зафиксировала очередной антирекорд — 2 328 случаев за сутки. Всего в Украине уже 102 971 больной.

От осложнений Covid-19 умерло 2 244 украинцев, за сутки — 37 человек.

Фото: Владимир Труш