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Факты / Украина / Общество

В Киеве проходит прощание с Борисом Патоном

В субботу, 22 августа, в Киеве проходит прощание с украинским ученым Героем Украины Борисом Патоном.

Попрощаться пришел президент Украины Владимир Зеленский с женой, ожидают премьер-министра Дениса Шмыгаля и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

На прощание пришли также глава Офиса президента Андрей Ермак и первый президент Украины Леонид Кравчук. Из родственников присутствуют внучка Патона с мужем.

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Прощание походит в клубе Кабинета министров Украины. Захоронение будет на Байковом кладбище в 13.00.

  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
В Киеве проходит прощание с Борисом Патоном / 4 фотографии

Борис Патон умер на 102 году жизни

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Он известный ученый в области металлургии и технологии металлов, автор множества открытий в области электросварки.

Во время Великой Отечественной войны он вместе с отцом академиком Евгением Патоном усовершенствовали процесс производства танка Т-34, что ускорило процесс их производства.

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